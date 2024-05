TÉMOIGNAGE - "On est pris au piège", réagit une victime des offres trompeuses de son fournisseur d’énergie

Pour attirer de nouveaux clients, plusieurs fournisseurs d’énergie proposent des mensualités alléchantes… Avant de vous infliger, quelques mois plus tard, un rattrapage très onéreux. Une pratique épinglée par le Médiateur national de l’énergie (MNE) dans son rapport annuel.

"Facture de régularisation de 900 euros alors qu’on n’a pas mis le chauffage de tout l’hiver, justement pour économiser" ou encore "mon fournisseur qui m’envoie une facture de régularisation à 3500 euros, j’ai envie de pleurer"... Au total, sur l'année 2023, le Médiateur national de l'énergie (MNE) a reçu plus de 27.000 litiges liés à cette pratique des mensualités sous-évaluées au départ, pour imposer ensuite un rattrapage excessif. Quatre fournisseurs bien connus, Wekiwi, Engie, ENI et Ohm, sont épinglés pour cette raison dans le rapport annuel du MNE, rendu public ce mardi 14 mai.

Sylvie Pereira en a fait les frais. Des frais faramineux : son fournisseur lui a réclamé plus de 9.000 euros. "On s’attendait à une hausse de 10%, comme c’était annoncé un peu partout, mais on ne s’attendait pas du tout à cette facture-là. On est pris au piège. Heureusement qu’on avait des économies de côté, mais ce n’est pas forcément le cas de tout le monde", réagit la mère de famille au micro de TF1, dans le reportage du JT de 20H à voir dans la vidéo en tête de cet article. Concrètement, il s’agit de faire payer, avec un plus ou moins grand décalage, les montants déduits des premières factures.

Une méthode légale, mais néanmoins contestée par les quatre fournisseurs épinglés, sollicités par nos journalistes. "Nous ne procédons en aucun cas à des sous-évaluations de mensualités", assure Engie. Alors qu'Ohm promet que "les mensualités sont correctement évaluées, sauf rares exceptions qui s’expliquent par un changement de consommation"… Le nombre de plaintes liées à ces écarts de prix a pourtant bondi de 74% en un an, dans le sillage de la flambée des tarifs de l’électricité et du gaz.

"Si les prix sont multipliés par trois, alors on multiplie le montant des mensualités par trois en même temps, on n’attend pas six mois ou la facture de l’année suivante pour réclamer", insiste cependant, à notre micro, Frédérique Feriaud, directrice générale du MNE. Pour vous aider à y voir plus clair, et éviter une mauvaise surprise, le Médiateur a, du reste, installé un nouveau critère sur son comparateur en ligne officiel : "Moins il y a d’étoiles, plus nous avons enregistré de plaintes concernant le fournisseur", montre la dirigeante de l’instance en faisant défiler les offres sur son écran. Bon à savoir aussi : vous pouvez vous-même ajuster vos mensualités directement sur le site Internet de votre fournisseur d'énergie, légalement obligé de vous le permettre.