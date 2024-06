La France vend chaque année 140.000 tonnes de porc en Chine. Mais celle-ci, fâchée par la hausse des droits de douane sur ses voitures vendues en Europe, menace d'en acheter beaucoup moins. Les producteurs français s'alarment.

Jérémy Labbé élève 500 cochons dans sa porcherie de Plurien (Côte d'Armor). Une centaine d’entre eux est destinée au marché asiatique, alors forcément, l'actuelle guerre commerciale entre la Chine et l’Europe l'inquiète. "Depuis que je suis installé, on a vécu beaucoup de crises. Depuis 2015, c'est très compliqué pour nous. On avait 'un océan bleu' devant nous et ça pourrait se noircir", déplore-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Jérémy vend chaque bête environ 200 euros pièce, mais si la Chine décide de lui acheter moins de cochons, alors les prix pourraient chuter. "C'est 20 % du revenu qu'il faut revaloriser autrement, mais on ne le revalorisera pas aussi bien que sur les marchés asiatiques. C'est sûr et certain", insiste-t-il.

Les éleveurs sont d’autant plus inquiets que les Chinois consomment des morceaux délaissés par les Français. Pieds, oreilles ou encore queues de cochon seraient bradés s’ils n’étaient pas vendus à l’étranger. "Le risque qu'il y a, c'est que ces pièces-là aillent pour fabriquer de l'aliment pour les animaux, les chiens, les chats. Et, au pire des cas, ce sera la destruction", estime François Valy, président de la fédération nationale porcine.

Cette menace d'augmentation des taxes sur le porc français, ce sont les représailles de Pékin, seulement quelques jours après que la Commission européenne a elle-même décidé de taxer jusqu'à 38% les voitures électriques chinoises. La Chine menace également de surtaxer des produits français comme le cognac ou encore les articles de luxe, dont raffole la classe moyenne chinoise. "C'est à peu près 350 millions de personnes qui consomment, donc c'est énorme", souligne auprès de TF1 Aline Pozzo di Borgo, enseignante et conseil en stratégie du luxe.

Une hausse des prix ferait inévitablement fuir une partie de ces consommateurs, alors que la Chine est le deuxième marché du luxe, derrière les États-Unis.