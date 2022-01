Tests antigéniques : le jackpot pour les pharmaciens

Il y a à peine six mois, cette pharmacie faisait, en moyenne, 50 tests antigéniques par jour. Actuellement, c’est plutôt “120, 130 tests par jour, en moyenne. Puis, en fin d’année 2021, on a fait notre pic à environ 300 tests par jour”. Pour suivre la cadence, le gérant a dû embaucher trois étudiants testeurs et investir 5 000 euros dans cette cabine de test extérieur. Mais tout cela reste rentable pour lui. On vous explique.