Alimentation : vers une nouvelle flambée des prix en 2023 ?

Ces hausses de prix sont réclamées par les producteurs et les industriels de l'alimentation. C'est le cas par exemple d'Alexis Vaillant, fabricant de soupes et de jus de fruits. Une augmentation vitale selon lui, car produire lui coûte plus cher. Pour le jus d'orange, par exemple, "il y a à la fois l'emballage qui a augmenté de 20 % ou encore, le fruit qui a augmenté de plus 20 %".

Pour assumer ses coûts, ce fournisseur demande donc de répercuter une augmentation de 20 % sur certains de ses produits. Et c'est pour lui, non négociable. "Aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux de tensions, notamment sur l'énergie, sur les matières premières et sur les emballages, qui font que l'on n'a pas d'autres choix pour la survie de nos entreprises. Il faut augmenter les prix significativement ", affirme le fondateur d'Alterfood.