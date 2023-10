VIDÉO- "Il y a un avant et un après banderoles" : des affiches XXL pour recruter, un choix payant !

Et si une banderole valait mieux qu'une petite annonce ? Cet artisan rencontré par les équipes du 13H de TF1 recrute et il l'affiche en grand devant son entreprise depuis deux mois. Dans cette zone industrielle, il n'est d'ailleurs pas le seul : on compte pas moins de cinq banderoles sur une distance de 400 mètres. Une route qui s'apparente désormais à un boulevard de petites annonces.

"On est tous en train de recruter. Donc, si vous cherchez du boulot, il faut venir dans la zone", s'amuse Alexis Roy, gérant d'une marbrerie à Ploudaniel (Finistère), à la recherche de main d'œuvre depuis trois ans. "Il y a 15.000 voitures qui passent. On a encore un espoir de trouver quelqu'un qui ne passerait pas par les journaux ou internet, et qui se dirait 'tiens, si j'essayais'."