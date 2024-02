VIDÉO - Agriculteurs en colère : pourquoi ils maintiennent la pression sur le gouvernement

De nouvelles actions ont été menées par des agriculteurs, notamment contre la grande distribution. Ils demandent au gouvernement de transformer en actes les promesses faites pour calmer leur mouvement.

Quinze jours après les annonces du gouvernement, ils sont de retour dans les supermarchés, et leur colère n'a pas faibli. Pour ces agriculteurs du Tarn-et-Garonne, rien n'a changé, comme ils l'expliquent dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ils dénoncent toujours la concurrence déloyale des produits venant d'autres pays. Dans ce Super U de Nègrepelisse, pendant près d'une heure, ils apposent des étiquettes dénonçant les mauvais élèves et saluant les bons, selon la provenance des fruits et légumes en rayons. Le prix de vente reste aussi un sujet de tension : toujours trop de marge pour la grande distribution, et des normes trop contraignantes.

Un weekend d'actions

Les actions des agriculteurs se sont multipliées depuis ce vendredi 16 février. À Caussade, du fumier a été déversé devant un magasin, et des caddies ont été subtilisés, pour être ensuite déposés devant la mairie. À Besançon, une "opération escargot" a été réalisée, et en Vendée, c'est le parking du supermarché Leclerc qui est bloqué depuis ce samedi matin.

Pour ces agriculteurs, les annonces du gouvernement sont trop faibles. Même les 400 millions d'euros mis sur la table restent insuffisants, et pour certains, hors-sujet. "Ce ne sont pas des aides de l'État que l'on demande", explique l'un d'eux au micro de TF1, "c'est d'être payé au juste prix de toutes nos charges". La mobilisation devrait continuer toute la semaine, en attendant l'ouverture, le 24 février, d'un Salon de l'Agriculture qui s'annonce décisif.