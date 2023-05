Alimentation : grande distribution ou industriels, qui profite de l'inflation ?

La semaine dernière, à la table des ministres, les grandes enseignes ont accepté de prolonger le panier anti-inflation jusqu'en fin d'année 2023. Mais pourquoi un tel blocage entre la grande distribution et les industriels ?

"Cette année, les industriels espèrent garder des prix plus hauts parce qu'ils ont vendu à prix très bas l'an dernier malgré l'inflation et la hausse de couts des matières premières et d'énergie. Donc ils espèrent récupérer une partie de la marge perdue. Alors que la grande distribution, c'est l'effet inverse : elle a fait beaucoup plus de marges l'année dernière et elle essaie de protéger sa marge de cette année", détaille Laura Bokobza, dirigeante-fondatrice du cabinet LBK consulting.

De son côté, le syndicat agricole veut éviter une guerre des prix et demande au gouvernement d'agir. "On a demandé à Bruno Le Maire de pouvoir très clairement nous dire qui sont les profiteurs de l'inflation", résume Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.