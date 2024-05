La Cour des comptes suggère d'allonger le délai de carence de trois à sept jours. La mesure, qui divise les Français, permettrait à l'État de réaliser d'importantes économies. Mais ferait peser sur les entreprise le cout des arrêts maladie de moins de sept jours.

Et si demain, vous n'étiez plus indemnisé avant le huitième jour de votre arrêt maladie ? "C'est pas une très bonne idée, parce qu'on ne sera pas rémunérés pendant sept jours donc c'est un peu embêtant", répond une femme interrogée par le 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "Moi je ne trouve pas ça honnête parce que si on regarde la fiche de paye, on cotise pas mal d'argent pour l'Assurance-maladie, exactement pour ça", ajoute un homme. Un autre, plus pragmatique, poursuit : "de toute façon, il va falloir commencer à appliquer des mesures qui vont aider à récupérer le budget, parce qu'on n'est pas très bien à ce niveau."

La Cour des comptes fait le même constat : jamais les dépenses liées aux arrêts maladie n'ont été aussi élevées : elles ont augmenté de 56% en sept ans. Pour mettre un terme à cette envolée, l'institution propose notamment de porter le délai de carence de trois à sept jours.

Les entreprises prendraient en charge l'indemnisation des salariés

Ces mesures "seront assez peu efficaces pour résorber le déficit de l'Assurance-maladie, qui est de l'ordre de 11 milliards d'euros en 2023", répond Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Business School. Et d'ajouter : "Il n'y a pas de baguette magique, c'est un transfert de dépenses vers les entreprises."

Avec cette mesure, ce sont effectivement les entreprises qui prendraient en charge l'indemnisation des salariés. Certaines compensent déjà les trois jours de carence, et cela leur coûte plus de 5 milliards d'euros par an. "Vous augmentez tout simplement le coût du travail et donc en termes de compétitivité pour les entreprises par rapport aux autres pays, c'est une catastrophe", explique Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Il rappelle aussi que "le cout horaire du travail en France est déjà supérieur de 20% à celui du reste de la zone euro."

La France est-elle plus généreuse que ses voisins européens ? Pas toujours. Ainsi, l'Allemagne et les Pays-Bas n'imposent aucun jour de carence, quand l'Italie n'indemnise qu'après le troisième jour. Au Royaume-Uni, c'est à la discrétion de l'employeur, car là, il n'y a aucune indemnisation de l’État.