VIDÉO - Amendes : pourquoi y a-t-il autant d'impayés ?

Des personnes rencontrées par TF1 affirment ne pas comprendre le chiffre avancé par le gouvernement. "Si on est objectif, je ne vois pas d'autres issues, si on ne paye pas, on reçoit des majorations. Ça m'est arrivé une fois qu'ils me fassent une saisie sur le compte", raconte un passant. Si certains avouent parfois être un peu étourdis au point d'oublier de régler une amende, nous sommes encore loin des deux personnes sur trois qui ne paient pas les leurs. Alors, comment est-ce possible qu'il y ait autant d'impayés ? Il s'agit bien souvent d'un problème administratif.