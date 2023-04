VIDÉO - "C'est énorme" : Carcassonne augmente le loyer de ses terrasses

C’est une journée à se poser en extérieur à Carcassonne (Aude). Et ça tombe bien, sur une place de la commune où les journalistes du 13H de TF1 ont filmé, les restaurateurs disposent tous d’une terrasse. Cette installation a un coût : dès ce mercredi 5 avril, Julie Tonello, restauratrice, doit dépenser 150 euros de plus par trimestre pour sa terrasse de 30 couverts. "C'est énorme. On n'a pas eu davantage d'espace public, donc c'est forcément difficile de supporter ces 25% d'augmentation", déplore-t-elle dans le reportage visible en tête de cet article.

Mais après avoir fait le calcul, il lui suffira de réaliser huit couverts de plus tous les trois mois pour amortir l’augmentation. Chez le cafetier voisin, la terrasse est bien plus imposante. Mais pas d’inquiétude : les 800 euros à débourser en plus cette année seront largement amortis, nous assure-t-on.