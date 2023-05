VIDÉO - Carburants : les prix restent-ils élevés à cause des marges des distributeurs ?

Mais les grands distributeurs se défendaient déjà cette semaine, auprès de TF1, de vouloir gonfler leurs marges. Celles-ci "sont globalement tout le temps d'un centime par litre", expliquait TotalEnergies, quand Dominique Schelcher, président de Système U, assurait qu'elles étaient "faibles".

Olivier Gantois, président du syndicat des entreprises pétrolières (Ufip), affirme aussi que le rattrapage pointé par la CLCV n'a aucun lien avec le bénéfice des distributeurs. Pour lui, les raisons sont davantage conjoncturelles : des biocarburants sont inclus dans l'essence et le gazole, or les prix de matières premières comme la betterave ou le maïs a augmenté. Il renvoie aussi à la taxe écologique qui pèse sur le tarif à la pompe. Enfin, les grèves d'octobre dernier et de mars ont désorganisé, selon lui, toute la filière.

Conséquence : les coûts de distribution ont bondi à 28 centimes ce mois-ci pour le sans-plomb et le gazole, soit une hausse respective de sept et dix centimes par rapport au mois de mars. "On estime que la marge nette, autrement dit le bénéfice des distributeurs, est de l'ordre de un à deux centimes par litre, encore maintenant", appuie Olivier Gantois. "Dès qu'un poste de coût augmente, nous répercutons cette augmentation sur les prix à la pompe." Mais pour la CLCV, la marge nette "ne se calcule pas objectivement, puisqu'elle prend en compte d'autres facteurs, comme les salaires", contrairement à la marge brute.