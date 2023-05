Carburants : pourquoi un tel écart de prix entre l'essence et le diesel ?

Depuis septembre dernier, jamais les prix du gazole n'avaient été aussi bas. Leur tarif est tombé en moyenne à 1,72 euro le litre la semaine passée, soit quatre centimes de moins que la précédente, ce qui ravivait ce jeudi matin des automobilistes toulousains venus se réapprovisionner dans une station-service. "C'est à peu près 40 euros de gagné par mois", souligne l'un d'eux dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Certains s'autorisent même de petits plaisirs : "Je vais aller chez ma cousine dans le Gers, c'est plus abordable, je fais une sacrée économie de dix euros".

Cette nouvelle baisse creuse aussi l'écart avec les prix de l'essence, bien plus élevés : 1,91 euro le litre pour le Sans Plomb 95 et 1,87 euro pour le Sans Plomb 95 E10. Soit un différentiel de 17 centimes en moyenne par rapport au diesel, du jamais-vu depuis 2016. Comment expliquer ce décalage de tarif ?

Il faut tout d'abord noter que la fiscalité n'est pas la même sur les deux carburants : "Le différentiel de taxes entre sans plomb et gazole grimpe à dix centimes", explique auprès de TF1info Olivier Gantois, président du syndicat des entreprises pétrolières (Ufip). Même si le cours de l'essence, coté au marché de Rotterdam en Europe, et les coûts de distribution étaient les mêmes, "l’essence coûterait 10 centimes de plus que le gazole à la pompe", pointe le spécialiste.