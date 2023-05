Taxe foncière : dans quelles villes flambe-t-elle le plus ?

Les plus petites communes n'échappent pas à ces augmentations. À Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, les propriétaires devraient connaître une hausse de 30%. "On a de plus en plus de missions, de plus en plus de charges, on est comme tout le monde soumis à l'inflation. L'augmentation du prix de l'énergie, c'est 2 millions d'euros à sortir, on a une marge de manœuvre qui est extrêmement faible, et qui est aujourd'hui la taxe foncière", se justifie Laurent Vastel, maire UDI la commune.

"C'est inquiétant, ça va être très difficile, surtout en cette période d'inflation", commente un habitant. "Tout le monde doit payer, mais pas que les propriétaires", suggère un autre. Une habitante estime que ce montant va alors "remplacer la taxe d'habitation".