VIDÉO - Casino en danger : Saint-Etienne se met en marche pour sauver une entreprise intimement liée à son histoire

Des milliers d'habitants se sont mobilisés ce dimanche à Saint-Étienne. Ils veulent défendre une entreprise emblématique de leur histoire. Le groupe "Casino" a été créé en 1898, et des milliers d'emplois sont menacés de disparition.

On aperçoit son portrait en noir et blanc, de loin en loin dans le cortège. Geoffroy Guichard est le fondateur de Casino, au XIXᵉ siècle. Le stade mythique de la ville porte son nom, les joueurs du club de football revêtent encore les couleurs des stores de sa première épicerie, créée en 1898 dans un ancien casino lyrique. Geoffroy Guichard, les Verts, Casino... L'histoire de l'entreprise s'entremêle à celle de la ville de Saint-Etienne (Loire), et chacun ici connait plusieurs personnes qui travaillent pour le groupe.

Une entreprise inscrite dans la mémoire de la ville

Des salariés, mais aussi des anonymes, toute une ville s'est mise en marche pour défendre l'un de ses fleurons, menacé de disparition. Abdel, rencontré par notre équipe dans la foule, a toujours été un fidèle client. À la simple évocation de l'enseigne, des souvenirs lui reviennent en mémoire, qu'il confie au micro de TF1, dans le reportage en tête de cet article.

Avenir de "Casino" : quels sont les enjeux pour Saint-Étienne ? Source : JT 13h WE

Alors que le groupe accumule six milliards d'euros de perte, c'est aussi la perspective de licenciement qui fait peur : "Sur le bassin, ce serait aux alentours de 4.000 qui seraient effectivement menacés. Donc, c'est énorme, c'est trop", confie Nathalie Devienne, porte-parole de l'intersyndicale du groupe Casino. "Manifester, c'est peut-être la moindre des choses pour essayer de soutenir tous les salariés et tous les emplois indirects", confie un manifestant.

Les 2000 manifestants ont exprimé leur tristesse, leur dépit, mais aussi un peu d'espoir. Les offres des candidats à la reprise devraient être connues prochainement. Même si une partie de l'emploi local venait à être sauvée, les manifestants veulent aussi se battre pour que le siège demeure à Saint-Etienne.