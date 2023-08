VIDÉO - Chips, aromates... Pourquoi ces produits de l'été sont-ils si chers ?

Pour le savoir, on s'est rendu en Hauts-de-France, chez des fabricants de chips. Ils vendent leur paquet 19 fois plus cher que les simples pommes de terre. Première explication, la variété cultivée n'est pas celle à un euro le kilo que vous trouverez dans votre supermarché. Celles-là sont à 4,50 euros le kilo. À cela, s'ajoute la facture énergétique. Avec une seule récolte par an, les pommes de terre doivent être stockées et bien conservées à une température de 7 degrés en permanence. Sans oublier un traitement spécifique tous les deux mois pour éviter les germes à base de chlorophylle, un produit très cher. Mais cela ne suffit pas à expliquer le prix du paquet.

