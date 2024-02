VIDÉO - Clémentines, mais aussi citrons, pamplemousses, kumquats : la Corse, terre d'avenir des agrumes français ?

Connue pour ses clémentines, la Corse offre aussi une terre propice à tous les agrumes. La filière se développe, et les agriculteurs sont optimistes. L'île de Beauté est aussi un terrain de jeu unique pour les ingénieurs agronomes, a constaté le 20H de TF1.

D'un coup de couteau, son parfum explose. C'est le citron de Corse. "Il est brillant, juteux, le fruit et mur, parfait". Pour Jean-André Cardosi, agrumiculteur, ce pourrait être l'avenir de la filière sur l'île. La saison de l'incontournable clémentine ne dure que trois mois, jusqu'à janvier. Alors, depuis quelques années, d'autres fruits, comme les kumquats, se sont fait une place dans ses vergers. "Après, on s'est dit pourquoi pas le citron, pourquoi pas l'orange, d'autres variétés", raconte le producteur dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "aujourd'hui, on produit pratiquement 10 mois sur 12". L'exploitation saisonnière est devenue une entreprise à l'année.

Des vergers et des usines

Pour se distinguer de la concurrence espagnole, marocaine ou sud-africaine, la filière corse souhaite obtenir une IGP (Indication géographique protégée) pour ses oranges et ses citrons. Un label qui est un enjeu d'avenir pour les producteurs, qui se veulent optimistes. L'avenir de la filière, c'est aussi la transformation des fruits directement sur l'île, notamment dans une usine flambant neuve, installée au cœur des vergers, à 60 kilomètres au sud de Bastia.

Ici, les agrumes jugés imparfaits sont sauvés du gaspillage. Les fruits proviennent de l'un des cent agriculteurs partenaires de l'entreprise. Ce jour-là, ce sont des citrons, dont on va extraire le jus et l'huile essentielle, qui seront ensuite vendus à des industriels de la cosmétique et de l'agroalimentaire.

Les agrumes de Corse sont reconnus pour leurs qualités, grâce à un terroir exceptionnel, un terrain de jeu unique pour les ingénieurs agronomes. L'INRAE a installé ici une unité de recherche dédiée aux agrumes. La base de donnée des chercheurs, c'est un verger de 14 hectares, où un millier de variétés différentes sont testées. Mandarines d'Inde ou de Martinique, limes de Tahiti, elles proviennent de tous les continents. Les scientifiques travaillent sur leur acclimatation au sol et au climat corses, particulièrement généreux pour cette famille de fruits. Les agrumes de demain se conçoivent dans les serres installées ici, véritables laboratoires pour étudier les besoins en eau ou les maladies des espèces nouvellement obtenues.