VIDÉO - Coiffeurs : pourquoi de plus en plus de salons font faillite

"Le salon a fermé brutalement ses portes, nous en sommes profondément désolées", peut-on lire sur la vitrine de qui était encore il y a peu un salon de coiffure. De telles affichettes ne sont plus rares à Nantes. Un autre salon de coiffure du centre-ville a récemment fermé ses portes, et il n'est pas le seul. "Quand on fait le tour, il y a beaucoup moins de salons, c'est plus compliqué de trouver un coiffeur, c'est sûr, constate une cliente dans le reportage de TF1 ci-dessus. Forcément, le temps d'attente est plus long et du coup, il faut s'y prendre longtemps à l'avance" pour un rendez-vous, ajoute-t-elle.

La profession est en crise. Nathalie Hervé est installée à Nantes depuis 33 ans. Comme beaucoup, elle ne parvient pas à recruter. Mais depuis quelques mois, ce sont les charges qui deviennent trop lourdes. "Pour l'électricité, cette année, j'ai pris 45%, ce qui est énorme", soupire-t-elle. Une hausse parmi d’autres surcoûts qu’elle "n'arrive pas reporter sur les tarifs". Nathalie a certes augmenté un peu ses prix, mais cela ne suffit pas. À l'inverse, les clients font aussi plus attention à leurs dépenses. "Si je sais que je n'ai pas de rendez-vous, que je ne vois personne, je vais peux être tirer une ou deux semaines en plus. C'est vrai que c'est un coût quand on se fait bien coiffer", explique une cliente.