VIDÉO - Coiffure à domicile ou "faite maison" : avec l'inflation, les clients boudent les salons

"Avant le Covid, c'était complet tous les jours, on pouvait compter jusqu'à 20 clients par jour", soupire David Cognin, coiffeur à Bernay (Eure). Son salon est rarement plein désormais, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article, et il nous confirme la baisse de la fréquentation comme une évidence. Avec l'inflation, prendre soin de soi n'est plus une priorité budgétaire pour de nombreux Français. Beaucoup ont divisé par deux le nombre de leurs visites chez le coiffeur, que ce soit pour les cheveux ou pour la barbe.

Un manque à gagner pour les professionnels, qui enclenche un cercle vicieux. "Les charges augmentent, donc on augmente les prix régulièrement", explique David au micro de TF1, "mais les clients me disent : 'plus ça va, plus tu es cher, et plus tu es cher, moins je vais pouvoir venir'".