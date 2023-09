VIDÉO - Comment les enquêteurs de l'Insee traquent les prix pour calculer le taux de l'inflation

Après le supermarché, direction un magasin de chaussures. Là, l'enquêteur ne relève pas seulement les prix, mais aussi la composition. L'inflation faisant augmenter le tarif des matières premières, les fabricants peuvent ainsi réduire leurs coûts : "Ils mettent moins de coton, ils mettent une autre fibre qui ne coûte pas cher, et ils restent sur le même prix", constate parfois Christian. Sa journée se poursuit avec le contrôle du prix du menu d'un restaurant, qui n'a pas changé.

En plus des magasins et des restaurants, les enquêteurs relèvent "les frais de scolarité des écoles privées, des cantines, des musées...". Christian peut ainsi enregistrer jusqu'à 200 prix par jour. Et en plus de tous ces chiffres relevés un à un, l'Insee reçoit quotidiennement 80 millions de tickets de caisse, envoyés directement par les supermarchés.

Une multitude de facteurs entraîne la hausse des prix, explique Sébastien Faivre, le chef de la division "Prix à la consommation" de l'Insee : "Le coût des matières premières qui augmente, les coûts salariaux qui augmentent avec la hausse du Smic, les coûts de transport, aussi, qui parfois sont très importants, et puis les coûts de l’énergie."