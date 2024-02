VIDÉO - Crise de l'agriculture : ces producteurs qui parviennent à vendre leur lait au juste prix

Les agriculteurs martèlent tous qu'ils veulent vivre dignement de leur travail. Certains réussissent à obtenir le juste prix pour leur production. Le 20H de TF1 a examiné deux systèmes économiques au sein de la filière, qui ont des philosophies divergentes.

À gauche, une bouteille de lait classique, d'un grand groupe industriel, et à droite, une brique de lait qui promet de rémunérer le producteur au juste prix. Ce sont, face-à-face, deux produits, mais aussi deux modèles d'agriculture bien différents.

Max Vié est éleveur laitier pour Lactalis depuis près de 30 ans. Le groupe lui achète son lait 42 centimes le litre, un prix insuffisant pour couvrir ses charges, comme il l'explique dans le reportage du 20H en tête de cet article. À la fin du mois, il ne lui reste que l'équivalent d'un Smic pour lui et son épouse, déplore-t-il.

À 800 kilomètres de là se trouve l'exploitation de Wilfried Paccaud. Il travaille depuis six ans pour "C'est qui le Patron ?!", qui lui achète son lait 54 centimes, soit douze centimes de plus que le numéro un du secteur. À la fin du mois, il lui reste 2000 euros. "Ce n'est pas grand-chose pour un litre de lait, mais c'est énorme pour un producteur à la fin de l'année", estime-t-il au micro de TF1. Au fil des années, il a pu investir dans une dizaine de ventilateurs, et dans deux grands panneaux solaires.

On n'a pas de pression financière, on n'a pas d'actionnaires (...) qui nous disent qu'il faut être plus rentable Nicolas Chabanne, fondateur de "C'est qui le patron ?"

Comment fonctionne ce système plus rémunérateur ? Tout part des producteurs. Ce sont eux qui proposent le juste prix pour leur lait, soit actuellement 54 centimes le litre. Les consommateurs adhérents sont ensuite consultés sur un prix de vente final en magasins. Il est fixé en ce moment à 1,27 euro, soit 10 à 15 centimes plus haut que les autres marques.

"On n'a pas de pression financière, on n'a pas d'actionnaires (...) qui nous disent qu'il faut être plus rentable", explique le fondateur de cette marque participative. "On n'a qu'une priorité, c'est que l'agriculteur gagne sa vie", affirme Nicolas Chabanne.

Travailler pour un grand groupe industriel conserve un avantage : être sûr d'écouler rapidement toute sa production. Denrée périssable, le lait doit quitter l'exploitation sous deux jours, rappelle Max Vié. Contacté par TF1, le groupe Lactalis assure vouloir trouver un juste équilibre du prix du lait, mais n'a pas souhaité communiquer en détail sur ce point.