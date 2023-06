VIDÉO - Dans le rouge malgré la réforme : ce qu'il faut retenir du rapport du COR sur les retraites

Le rapport indique aussi que la réforme des retraites bénéficiera aux plus modestes. Leurs pensions devraient augmenter entre 5 et 12%. Malgré cela, le RN et la France insoumise promettent toujours de l’abroger en cas d’élection en 2027. "Ce n’est pas en faisant travailler des gens déjà fatigués qu’on va faire rentrer de l’argent dans les caisses. C’est un mensonge. Les hommes politiques, au lieu de taper les Français et de les sanctionner, feraient mieux de se creuser la tête pour améliorer la productivité", estime Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. "Est-ce qu’on va toujours plus loin ? Parce que le gouvernement va nous dire qu’il faut travailler jusque 65, 66, 67 ans. Ou est-ce qu’on s’attelle enfin à trouver des nouvelles recettes, par exemple en faisant cotiser le capital, en augmentant les salaires, en créant de l’emploi", ajoute Éric Coquerel, président de la Commission des finances, député LFI de Seine-Saint-Denis.

Enfin, selon le rapport, les retraites des femmes devraient davantage augmenter que celles des hommes.