VIDÉO - Économies sur l'éclairage public : pourquoi certaines communes rétropédalent

Pour faire des économies d'énergie, plusieurs communes avaient pris la décision d'éteindre les lampadaires en soirée. Mais face aux plaintes de leurs habitants, certaines villes font aujourd'hui marche arrière. Une équipe du 13H de TF1 s'est rendue à Saverne, dans le Bas-Rhin, dont c'est le cas.

Ils ont gagné deux heures d'éclairage en plus. La ville de Saverne, dans le Bas-Rhin, rallume ses 2.000 lampadaires en soirée. Il y a un an, la mairie avait décidé de les éteindre dès 21 heures, comme bon nombre d'autres communes, afin de réaliser des économies d'énergies. Un choix peu apprécié par les habitants.

"J'ai déjà dû me promener avec la lampe torche de mon téléphone portable pour ne pas tomber !", raconte une passante dans le reportage de TF1 ci-dessus. "En tant que femme, rentrer le soir dans le noir, ça peut m'angoisser", rapporte une autre. "J'ai souvent très peur d'écraser quelqu'un, de ne pas bien voir. Même si on roule à 20 km/h, quand quelqu'un vous passe sous le nez, ce n'est pas facile...", renchérit une troisième habitante. L'extinction est désormais repoussée à 23 heures, mais le sujet fait toujours débat entre les habitants et le maire.

"Il y a un sentiment d'insécurité" dans le noir

Pourtant, la commune doit réduire le temps d'éclairage pour faire des économies. Éteindre deux heures de plus lui faisait économiser 60.000 euros par an. Mais alors pourquoi cette décision de rallumer ? D'autant plus qu'aucun incident n'a été signalé durant cette période. "Pas de cambriolage, pas d'agressions supplémentaires... Mais peut-être pour certains, il y a un sentiment d'insécurité : le noir peut faire peur, peut oppresser", tente d'expliquer Stéphane Leyenberger, le maire de Saverne.

Saverne n'est pas la seule ville à revenir sur sa décision. Saint-Agrève, en Ardèche, ou encore Thomery, en Seine-et-Marne, ont, elles aussi, rétabli la lumière le soir après de nombreuses plaintes des habitants. De son côté, la ville de Strasbourg teste une solution alternative. Elle a mis à l'essai des lampadaires avec des détecteurs, qui s'allument dès que quelqu'un passe dans la rue. De la lumière en alternance et moins intense, qui consomme 30% de moins qu'un éclairage classique. Une solution durable, mais qui coûte autour de 200 euros de plus pour chaque installation d'un lampadaire à détection.