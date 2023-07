Ces retraités qui prennent un emploi saisonnier pendant l'été : "Ça me fait vieillir un peu moins vite"

Si les motivations des concernés à reprendre du service sont différentes, le salaire reste bien souvent l'élément déclencheur. "La retraite c'est plus ce que c'était dans le temps, il faut y mettre du sien pour survivre, ça permet de finir l'année", confirme Jean-Marc, employé à Didi'Land pour l'été. Aux commandes d'un manège, Claude, 61 ans, voulait, lui, renouer avec le monde professionnel, pour se sentir utile. Être "un retraité actif" et "voir sourire les enfants", résume-t-il. C'est aussi ce qui a motivé Christian, 71 ans, à retourner au travail. "Ça me permet de faire quelque chose de mes journées, ça me fait peut-être vieillir un peu moins vite", estime celui qui ce jour-là promène les visiteurs dans les allées de ce parc d'attractions.

Danièle, 71 ans également, entend pour sa part financer grâce à ses revenus estivaux, un voyage au Népal avec ses petits-enfants.