VIDÉO - En 2023, à quoi ressemble mon banquier ?

Pourtant, nombre de particuliers préfèrent garder un contact réel avec leur banquier. Selon une étude de la fédération banquière française, quatre clients sur cinq préfèreraient toujours l'agence physique à la banque totalement en ligne. Notre équipe de journalistes a suivi une cliente, Agnès Olive, encore conseillée dans une agence. "On a des échanges parce que parler tout le temps sur un écran, c'est la robotisation à l'extrême. On va devenir des robots si on continue !", affirme-t-elle au micro de TF1.

Une proximité nécessaire aussi pour sa banquière, afin de proposer les meilleurs services : "C'est vraiment cette relation qu'il y a entre nos clients et nous : la connaissance. Plus on connait notre client, plus on peut le renseigner, le conseiller". Dans cette agence, les effectifs des conseillers ont même augmenté récemment. Ce serait même un argument pour la clientèle. "Au-delà des outils digitaux qu'ils peuvent utiliser au quotidien et qui facilitent leurs vies, le contact humain est plébiscité encore par notre clientèle", estime le directeur de l'agence du Crédit Coopératif de Marseille, William Furic.