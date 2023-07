VIDÉO - Vers une nouvelle hausse du Livret A : reste-t-il une vraie bonne affaire ?

Le Livret A est-il pour autant un bon placement ? On a fait le test : avec un Livret A rempli à son plafond, soit 22.950 euros et rémunéré à 3%, on gagne 688,5 euros d'intérêts sur un an. Avec l'hypothèse d'un taux à 3,5%, on passe à 803,25 euros.