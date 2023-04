Erreurs de prix en caisse : amende salée pour un supermarché de Saône-et-Loire

Alertés, les agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire ont rendu visite au supermarché, et ont constaté un "défaut d’affichage des prix des produits, empêchant le consommateur d’effectuer un achat éclairé", rapporte 60 millions de consommateurs. Contactée par le magazine, l'enseigne n'a pas souhaité faire de commentaire et a simplement indiqué que la décision avait été apposée sur les vitrines et publiée sur le site du supermarché.

Comment expliquer ces écarts, couramment constatés, de prix entre les rayons et la caisse ? Codes-barres non actualisés, opérations saisies à la main... Selon Laura Hendrickx, experte et journaliste pour 60 millions de consommateurs, l'inflation de ces derniers mois est aussi fautive. "Les prix des produits en rayon changent beaucoup, il y a parfois des erreurs dans la mise à jour des étiquettes. Il y a une valse des étiquettes qui fait que les magasins ne sont pas toujours très à jour là-dessus", explique-t-elle dans le reportage de TF1.