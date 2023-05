La note de la France dégradée : qui va payer la facture ? Les explications de François Lenglet

"Si le check-up n'est pas satisfaisant, c'est bien sûr parce que nos finances sont dégradées : un déficit de 4,7% du PIB en 2022 contre 3,6% dans la zone euro, en moyenne, et une dette qui figure désormais parmi les plus importantes en Europe. Le premier quinquennat Macron aura été l'un des plus dépensiers de la Ve République à cause des gilets jaunes, du Covid et de la guerre d'Ukraine. La dégradation de la France, c'est la facture du 'Quoiqu'il en coûte'", explique le spécialiste économie de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.