VIDÉO - Guerre du discount : pourquoi des magasins baissent le rideau

Il y a d'abord des concepts qui marchent avec des ouvertures à tour de bras. C'est le cas de Normal, une chaîne danoise. Voici, en images, son dernier magasin, stratégiquement installé dans un lieu de passage. À l'intérieur, presque que des produits d'hygiène. Il n'y a ni palette ni carton, les rayons sont bien tenus.

Et pour vous faire rester au moins quinze minutes, un seul chemin possible, entre l'entrée et les caisses. "Vous êtes peut-être venu acheter une brosse à dents, et on va vous faire découvrir un shampoing, une crème pour le visage... Et peut-être que vous vous laisserez tenter", explique Sébastien Chirouze, directeur France de l'enseigne. "On a trouvé du parfum, on en a racheté... même si on n'en avait pas besoin", confirme une cliente.