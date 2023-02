Hausse des prix : la guerre en Ukraine est-elle la seule cause de l'inflation ?

Et au niveau de l'énergie, la guerre en Ukraine est-elle bien la cause de cette inflation record ? Oui pour le gaz, car nous sommes un grand importateur de gaz russe. Et le conflit est bien la cause de l'augmentation de son prix. Indirectement, tous les produits dont la fabrication nécessite du gaz ont vu leur prix de revient augmenter en conséquence, comme le verre.

Mais, attention, concernant l'électricité, ce n'est pas tout à fait lié au conflit. En France, l'électricité vient de notre parc nucléaire, nous ne dépendons pas des autres pays. Mais l'année passée, presque la moitié de nos réacteurs étaient à l'arrêt. Il a donc fallu importer de l'électricité. "Le prix a énormément augmenté, puisque tout le monde sur le marché européen et international, voulait plus d'électricité pas chère. Il y avait plus de demandes et pas assez d'offres, donc il y a eu une augmentation des prix", analyse l'économiste Anne-Sophie Alsif.