VIDÉO - Glaces, confiseries... Pourquoi le sucré coûte bonbon cet été

Deuxième explication : l’Hexagone doit aussi adapter ses prix au marché mondial, notamment à celui de la canne à sucre. Or, dans les trois plus gros pays producteurs, le Brésil, l’Inde et la Thaïlande, ces dernières années, sécheresse, inondations et incendies ont fait baisser la production. Et donc augmenté les prix du sucre.