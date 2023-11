Inflation : "L'accalmie ne pourrait être que temporaire", prévient François Lenglet

Deux, les délocalisations, qui avaient fait baisser les prix, commencent à se raréfier. À cause des conflits en Ukraine et au Proche-Orient, à cause des tensions croissantes avec la Chine, les entreprises sont beaucoup plus prudentes pour faire fabriquer leurs produits à l’autre bout du monde, même si c’est moins coûteux. On le voit dans l’électronique, la pharmacie ou l’automobile, ces secteurs relocalisent déjà en Europe et aux États-Unis. Les usines, après trente ans de migrations vers l’Asie, reviennent en Occident. Tant mieux pour l'emploi industriel, mais tant pis pour le consommateur, qui va payer plus cher.