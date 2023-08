VIDÉO - Inflation : les prix ne baissent toujours pas, à qui la faute ?

Malgré les promesses et le ralentissement de l'inflation, comment expliquer que les prix ne baissent pas ? "Il y a une renégociation indispensable entre les industriels et les distributeurs" affirme, dans la vidéo en tête de cet article, Laura Bokobza, spécialiste de la grande distribution. Mais pourquoi grandes surfaces et industriels ne parviennent pas à négocier ?