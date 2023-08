VIDÉO - "Une tartine avec une soupe" : ces Français contraints de faire une croix sur des achats alimentaires

Moins de fruits et légumes, moins de biscuits ou moins de viande... le panier des Français s'est réduit en seulement deux ans. Selon l'Insee, les achats alimentaires des Français ont ainsi diminué de 11,4 % en volume entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023. Cela signifie une baisse autant dans les quantités achetées en magasin qu'une baisse sur les gammes de produits. Selon une étude du panéliste Nielsen publiée fin juillet 2023, un tiers des Français affirment désormais limiter leurs achats de nourriture et autres produits essentiels.

Les courses alimentaires ne laissent plus place à l'improvisation, comme pour Frédérique. Interrogée, cette mère de deux enfants admet avoir dû changer sa manière de consommer. Les biscuits plaisir ont presque disparu de ses placards et elle ne fait plus les courses de la même façon. "Avant, j'avais tendance à prendre le caddie et à le remplir. Et je le faisais une fois par semaine. Maintenant, je pars avec ma petite liste et j'achète vraiment ce dont j'ai besoin. Donc, je peux venir deux-trois fois dans la semaine, mais je vais n'acheter que ce dont j'ai besoin", explique-t-elle à notre équipe.

Dans les magasins, les consommateurs regardent encore plus attentivement les prix des produits. Une directrice d'un supermarché le constate également : ses clients sont de plus en plus attirés par les promotions de ses bacs anti-gaspillage. "Par rapport à ces dernières années, on voit que le client fait très attention à ce qu'il achète", confie Sylvie Baelen.