REPORTAGE - Investir ou préserver la nature : le casse-tête de trois stations balnéaires face au tourisme

Faut-il forcément se moderniser pour attirer des visiteurs ? Une question que de nombreuses stations balnéaires se posent, à l'heure où la bétonisation des espaces naturels et la préservation de l'environnement sont au cœur des préoccupations. À Lagrune-sur-mer, dans le Calvados, le maire a fait son choix. La commune a décidé d'investir pour devenir plus attractive avec l'installation d'une halle couverte de 900 m² abritant plusieurs commerces, le tout aux abords d'un front de mer plus moderne. Coût du projet : trois millions d'euros financés en grande partie par des subventions.

"Le but, c'est de faire vivre la commune. On est une commune de 2000 habitants, donc on ne peut pas rester inactifs au niveau touristique", explique Jean-Luc Guingouain dans le reportage du JT en tête de cet article. Un projet qui suscite l'enthousiasme des résidents du village, dont la place n'a pas été rénovée depuis plus de 50 ans. "Je pense que c'est un bon point, parce qu'il fallait réaménager cette place qui ne servait à rien", se réjouit une résidente, quand une autre salue un projet qui va "faire revivre la commune".