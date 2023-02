VIDÉO - "Meccano, c'est Calais" : le mythique jouet ferme son usine entre colère et nostalgie

"Ce groupe a fait 55 millions de chiffre d’affaires en France en 2021, deux milliards de dollars dans le monde. Il a les moyens de supporter les coûts supplémentaires de l’énergie", et "on se questionne" sur ses "vraies motivations", a dit Mme Bouchart. "Peut-être que le groupe essaye de récupérer la licence pour aller fabriquer au Mexique. Ou alors, il veut privilégier une autre de ses licences", a suggéré la maire. Un rendez-vous sera "rapidement fixé" avec les services de l’État pour étudier "les possibilités de faire appel à un repreneur", a-t-elle promis.

"Le personnel est complètement abattu. On ne s’y attendait pas", a réagi auprès de l’AFP Jean-François Sandras, délégué CGT chez Meccano, et salarié depuis 1984. "On savait qu’il y avait des difficultés, notamment sur l’énergie, mais en aucun cas, on pensait à une fermeture définitive. On fait quand même partie d’un grand groupe, qui fait d’énormes bénéfices. On nous disait ‘depuis trois, quatre ans, on redresse’, et là d’un seul coup, la direction dit que ça fait dix ans qu’ils injectent de l’argent et que ça ne marche pas", a-t-il déploré.