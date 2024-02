VIDÉO - La géothermie, une énergie inépuisable et disponible en France... mais qui comporte des risques

La géothermie est présentée comme une source d'énergie miracle, tant sur plan écologique qu'économique. Consistant à aller chercher directement dans le sous-sol la chaleur naturelle de la terre, elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, comme le montre le 20H de TF1, cette méthode n'est pas non plus sans dangers.

Pour construire cette nouvelle école, à Colombes (Hauts-de-Seine), les ouvriers ont besoin d'une grue, d'engins de chantier et, plus inattendu, d'une foreuse, pour creuser dans les profondeurs de la terre. Pour alimenter le système de chauffage, les ouvriers vont chercher la chaleur dans le sous-sol. C'est ce que l'on appelle la géothermie. Rien que sur l'Ile-de-France, il y a déjà plus d'un million de personnes qui sont chauffées par ce dispositif.

Même les entreprises s'y mettent. C'est le cas d'un entrepôt logistique de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), au sud de Paris. Ici, environ 103 puits ont été creusés à 100 mètres de profondeur. De l'eau froide est ensuite envoyée dans le sous-sol, où elle se réchauffe à une température naturelle de 15°C. Puis, elle revient à la surface, où elle est utilisée directement pour chauffer les 100 000 m² d'entrepôt.

Un risque géologique en cas de forage trop profond

Cette énergie est disponible sous nos pieds, tous les jours de l'année. Pour l'exploiter, l'investissement de départ est important : environ 2,5 millions d'euros. Mais les factures d'énergie sont considérablement réduites. "Ici, il va nous rester le coût de l'entretien et de la maintenance de cette chaufferie, précise Paul Janssen, un des responsables de l'entreprise. Mais aussi le coût de l'électricité pour alimenter l'ensemble du site. Tous les mois, ça nous coûte moins cher, et au bout d'un moment, on aura rentabilisé cette installation." Plusieurs milliers d'euros sont ainsi économisés chaque année par la société.

Si la géothermie permet de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, creuser sous la terre, parfois de manière très profonde pour chercher la chaleur, n'est pas sans danger. "On est quand même en train de parler d'ouvrages qui sont dans de très grandes profondeurs à l'intérieur de la terre, il y a forcément un risque, car l'homme ne maîtrise pas tout", note l'hydrogéologue Marjorie Bertrand, interrogée dans le sujet du 20H à retrouver en tête de cet article.

Ces forages pourraient effectivement créer des légers séismes, pas toujours perceptibles, mais bien réels. Autour de Strasbourg (Bas-Rhin), la terre a tremblé près de 400 fois depuis 2019. En cause ? La centrale géothermique de l'entreprise Fonroche, aujourd'hui à l'arrêt. Selon un rapport d'experts, cet industriel aurait dépassé les limites autorisées de pression et de profondeur. Fin 2020, l'une des secousses liées à ce site industriel a endommagé 4.000 maisons dans la région, mais aussi en Allemagne.

