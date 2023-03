La réforme des retraites est-elle à la mesure du problème ? L'analyse de François Lenglet

Il est vrai que la situation financière française est sérieuse. Dans huit jours, l’Insee publiera le montant actualisé de notre dette. Il dépassera, pour la première fois dans l’histoire, les 3000 milliards d’euros. Et ce n’est pas fini. En 2023, la France va emprunter 270 milliards. C’est six fois le budget annuel de la défense.

Pour autant, la réforme des retraites n’est pas à la mesure du problème. Elle doit rapporter seulement une douzaine de milliards. Et encore, pas avant 2030. Au contraire, cette réforme mal préparée, élaborée sans alliés politiques ni partenaire syndical, adoptée sans vote, crée un risque politique et social qui peut inquiéter les investisseurs, et les faire délaisser la France. Il y a un paradoxe à voir le chef de l’État s’inquiéter de cette menace après l’avoir accrue.