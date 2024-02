VIDÉO - La Sarthe : championne de la logistique

Depuis quelques années, la Sarthe est l'un des champions français de la logistique. Les terrains et les locaux y sont beaucoup moins chers qu'en Ile-de-France.

Sur les routes sarthoises, le ballet des camions ne s'arrête jamais, près de 400 entreprises de transports y sont installées, et ce n'est qu'un début. Focus sur la Sarthe, un département stratégique pour les promoteurs immobiliers.

La quincaillerie Foussier fabrique et distribue des fournitures pour l'industrie et les professionnels du bâtiment. Des pinceaux et des meubles doivent être livrés sur le chantier en moins de 24 heures. C'est pour remplir cette promesse commerciale, qu'elle s'est installée près du Mans et de son réseau autoroutier. Car depuis la capitale sarthoise, elle peut toucher rapidement toute la France. Elle a multiplié son chiffre d'affaires par cinq en l'espace de dix ans.

Ce que viennent aussi chercher les entreprises, ce sont des économies. Les terrains et les locaux y sont beaucoup moins chers. Depuis cinq ans, un spécialiste international de la logistique multiplie les acquisitions dans le département. Quatorze de ses sites y sont implantés. En tout, 143.000 mètres carrés d'entrepôts, l'équivalent de 20 terrains de football. Selon nos calculs, en Ile-de-France, la location pour ce type d'entrepôts coute 110 euros/m² par an. Dans la Sarthe, c'est 50 euros. Des avantages qui attisent l'intérêt des promoteurs immobiliers. Une excellente nouvelle pour l'emploi local mais de nombreux habitants s'inquiètent pour leur tranquillité, pour l'environnement.