"La très forte inflation est derrière nous" : sur quels produits attendre des baisses de prix ?

Cela va un peu mieux côté inflation : on est à +2,9% en février sur un an, contre 6,3% l’année dernière. Mais cette évolution est-elle perceptible sur la facture de nos courses ? Voici le verdict du panier de TF1.

À la sortie des supermarchés, votre ressenti est sans appel : les prix n’ont pas baissé. "C'est toujours aussi cher", lâche un consommateur. Nous sommes retournés en rayon pour vérifier, en comparant nos courses du jour à celles faites en janvier. Finalement, sur nos quinze produits, il n’y a qu’une seule hausse. Spectaculaire, c’est vrai : +80 centimes pour l’huile d’olive. Les récoltes n’ont pas été bonnes. Il y a moins d’olives, l’huile est donc plus chère.

En revanche, pour la majorité des autres produits, le prix n’a pas bougé. Est-ce suffisant ? Pas selon cette cliente : "Tout le monde devrait pouvoir se payer les produits de base".

Il a quand même une bonne nouvelle dans notre panier. La viande est enfin moins chère : -14 centimes. Et d’autres produits devraient suivre dans les semaines à venir.

Selon Émily Mayer, experte consommation : "C’est terminé, la très forte inflation est derrière nous. L'augmentation des prix dans les magasins, ça, c'est derrière nous. Donc, globalement, stabilisation, et même, sur certains produits, on va encore avoir de la baisse". Notamment pour le lait ou les pâtes et plus généralement, surtout les produits issus de matières premières agricoles.