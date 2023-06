VIDÉO - Le confiturier Georgelin en grande difficulté : le Lot-et-Garonne dans l'inquiétude

Une situation qui serait due d'abord à la crise du Covid-19, puis à la hausse des prix de l'énergie et à l'inflation, qui frappe tous les produits de base du fabricant. Plus 10% pour les fruits, plus 40% pour le verre, et plus 50% pour le sucre. Sans aide financière, la société ne pourra plus honorer ses commandes. Les salariés sont toujours au travail, et gardent espoir, comme ils l'expliquent au micro de TF1. Dans la région, plus de 450 emplois dépendent directement et indirectement de l'entreprise de Virazeil (Lot-et-Garonne).