VIDÉO - Les dépenses des touristes étrangers en France battent des records

En 2023, environ 100 millions de touristes ont visité la France. Mais ces voyageurs ont un peu changé de profil. Les Chinois, qui ont déserté l'Europe depuis le Covid, ont été remplacés par des Européens, de plus en plus exigeants.

Au pied de la Tour Eiffel, nous n'avons pas croisé de touristes asiatiques, ce samedi. En revanche, les Européens sont très nombreux. D'ailleurs, ce sont eux qui dépensent le plus en France : huit milliards d'euros en un an, rien que pour les Belges, suivis de près par les Anglais, puis les Suisses et les Allemands. Une manne pour l'Hexagone, qui a atteint un niveau record en 2023 : les touristes ont dépensé 63,5 milliards d'euros contre 56,7 milliards en 2022, soit une hausse de 12%, selon les chiffres d'Atout France et de la Banque de France.

"Nous, on dépense peut-être 2500 euros pour le week-end", confient des Anglais au micro de TF1. De quoi acheter des souvenirs de toutes sortes. Toutefois, ce sont bien souvent les excursions qui coûtent le plus cher. Justement, les touristes dépensent surtout leur argent pour visiter des lieux et monuments historiques comme Versailles ou les châteaux de la Loire.

Les régions françaises veulent attirer les étrangers

Si la France est le pays qui attire le plus de visiteurs au monde, elle n'est qu'à la deuxième place pour les recettes générées, derrière l'Espagne. Alors, pour faire gonfler les revenus, toutes les régions de France tentent d'attirer les étrangers. Au cœur des Pyrénées-Orientales, ce samedi, dix voyagistes du monde entier découvrent un site géologique surprenant, les Orgues d'Ille-sur-Têt et leurs cheminées de fée. L'objectif des voyagistes est de dénicher de nouvelles destinations.

Sasha Charney, conseillère pour l'agence Departure Lounge en Californie (États-Unis), voit déjà très bien ses clients ici. "Ils veulent faire une expérience unique, quelque chose qu'ils n'aient pas vu déjà dix mille fois sur les réseaux", explique-t-elle. Le site deviendra aussi une nouvelle étape pour l'agence Entre Paris et Séoul, un tour operator coréen. "La France, ce n'est pas que Cannes, Nice... De plus en plus d'étrangers veulent connaître autre chose que même les Français parfois ne connaissent pas", affirme Mihye Blin, directrice de l'agence.

Environ 400 voyagistes venus de 62 pays effectuent en ce moment leurs visites dans tout le pays. Les professionnels espèrent aussi voir revenir les Chinois, qui ont déserté l'Europe depuis le Covid. Les Jeux olympiques, mais aussi la réouverture de Notre-Dame en fin d'année, pourraient les convaincre à leur tour.