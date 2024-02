VIDÉO - "Navire de l'enfer" : le plus grand chalutier du monde menace-t-il la pêche côtière près de Saint-Malo ?

La Compagnie des pêches de Saint-Malo exploite un énorme navire-usine, qui transforme directement le poisson à bord. Ses dimensions scandalisent le milieu de la pêche artisanale, et les défenseurs de l'environnement. Pour des représentants de la filière, en revanche, la pêche industrielle contribue à nourrir les habitants de la planète.

L'Annelies Ilena, 145 mètres de long pour 24 mètres de large, est le plus grand chalutier pélagique du monde, surnommé le "navire de l'enfer" par ses détracteurs. Son immense chalut est immergé entre la surface et le fond, où il est particulièrement approprié pour les bancs de poisson homogènes. Il est tellement imposant qu’il ne peut même pas entrer dans l'écluse du port de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ce géant des mers est désormais exploité par la Compagnie des pêches de Saint-Malo pour pêcher des centaines de tonnes de poissons par jour. Pour des pêcheurs normands interrogés par TF1, ce modèle industriel est jugé incompréhensible.

"C’est une aberration. De toute façon, tout ce qui fait plus de 25 mètres, ça ne devrait tout simplement plus exister. Ce n’est même plus de la pêche", déplore Pierre Marie, patron-pêcheur à Port-en-Bessin-Huppain (Calvados). "Nous, on a le droit de pêcher deux tonnes de maquereaux par semaine quand eux peuvent pêcher 400 tonnes par jour, maquereau ou non. De toute façon, ils auront forcément du maquereau dans leurs filets", dénonce de son côté Jean-Marc Daubert, également patron-pêcheur à Port-en-Bessin-Huppain.

Un "gigantisme dangereux pour les écosystèmes"

Dans le filet gigantesque du bateau-usine, long de plusieurs centaines de mètres, la compagnie des pêches de Saint-Malo assure qu'il n'y aura que du merlan bleu, un petit poisson directement transformé sur le bateau pour faire du surimi. Dans un communiqué de presse, la compagnie déclare que "l'espèce merlan bleu (...) n'intéresse pas les navires de pêche artisanale français" et que "le dernier avis scientifique faisait état d'une ressource en bon état".

Le merlan bleu, une ressource pour les autres espèces

Ce discours est dénoncé par de nombreuses associations, car le merlan bleu sert de nourriture à de nombreuses autres espèces. La Compagnie des pêches, elle, assure que ce n'est pas parce que le bateau est plus grand qu'il pêchera davantage, dans la mesure où il est soumis aux mêmes quotas. L’association Bloom ne croit pas à ce discours. "On n'investit pas 15 millions d’euros dans un navire de pêche pour ne rien changer sur les volumes", affirme à TF1 Laetitia Bisiaux, chargée de projet au sein de cette association. "Aujourd’hui, il n’y a plus suffisamment de poissons et, pour autant, les engins de pêche sont de plus en plus gros et de plus en plus efficaces. Ce gigantisme est dangereux pour les écosystèmes."

À Saint-Malo, la plupart des bateaux sont dix fois plus petits que l'Annelies Ilena. Mais, pour un représentant local de la filière interrogé par TF1, la pêche industrielle est nécessaire. "Si on arrête brutalement ce mode de fonctionnement, économiquement et socialement cela va être une catastrophe annoncée. C’est l’une des clefs pour contribuer à nourrir les habitants de la planète", affirme Philippe Orveillon, président du comité départemental des pêches maritimes et élevages marins d’Ille-et-Vilaine (CDPMEM 35). Le chalutier Annelies Ilena débarquera aux Pays-Bas afin d'assurer à l'usine de Saint-Malo une production de 3.000 tonnes de surimi par an, tandis que le surplus sera commercialisé dans le monde entier.