VIDÉO - Investissements étrangers : ces communes françaises qui en profitent

Sur le site présenté dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, à Sarreguemines (Moselle), des panneaux photovoltaïques seront fabriqués dans trois ans. Proche des autoroutes et de la frontière allemande, mais 'made in France', une fierté pour la ville. "Maintenant, nous savons que 40 autres sites ont été visités ou alors ils ont travaillé sur ces sites dans six pays différents, dont l'Espagne ou un certain nombre de pays de l'Est", indique Roland Roth, président (SE) de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences.