VIDÉO - Panneaux solaires, logements… Ces parkings qui valent de l'or

Un tiers de l'électricité que consomme le magasin Leclerc d'Avermes est produit par ses propres panneaux photovoltaïques. À l'heure où les terrains disponibles manquent, les surfaces des parkings sont une ressource très convoitée.

Et si à l’avenir la mission principale des parkings n’était plus d'accueillir nos voitures ? Pour faire tourner ses congélateurs ou ses caisses automatiques, Jean-Paul Oger, le patron du centre commercial E. Leclerc, à Avermes, près de Moulins (Allier), se branche sur son propre parking. Un tiers de ce que son magasin consomme est produit par les panneaux photovoltaïques, 22.000 m² au total, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Energies renouvelables

La loi d'accélération des énergies renouvelables, votée au Parlement en février 2023, impose ces équipements sur les nouveaux parkings et les parkings extérieurs de plus de 1500 m². Cette loi fixe le cap à plus de 100 gigawatts (GW) d'énergie solaire à l'horizon 2050, cinq fois plus qu'aujourd'hui.

Parkings à fonctions multiples

"On amène un confort supplémentaire en abritant les gens, en les mettant à l’abri du soleil ou de la pluie et de la neige l’hiver. Avec la technologie du panneau solaire, on fait d’une pierre deux coups", se félicite Jean-Paul Oger. Les clients de son magasin peuvent même recharger leurs véhicules.

Les parkings urbains attirent les industriels

En France, les parkings sont aussi vastes que nombreux, comme on peut le voir sur les images satellites. "Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le solaire sur les parkings ou sur les toitures ont relancé ces solutions d'autoconsommation", affirme Myriam Maestroni, présidente-fondatrice du think-tank E5T.

Les parkings urbains, qui comptent plusieurs étages, ont eux aussi de la valeur et attirent les industriels. En région parisienne, où le moindre mètre carré disponible est recherché, un constructeur a repéré un parking idéalement situé. Si les places numérotées sont encore visibles, elles ne le seront pas pour longtemps : dans quelques mois, 40 appartements seront livrés ici.