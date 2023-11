VIDÉO - Panneaux solaires : pourquoi les prix dégringolent

Les panneaux solaires n'ont jamais été aussi peu chers. En cause, la Chine, premier producteur mondial, qui n'arrive plus à écouler ses stocks. Du coup, elle inonde le marché européen à des prix défiant toute concurrence.

Une bonne nouvelle si vous souhaitez équiper votre logement de panneaux solaires : ils sont deux fois moins chers que l'année dernière. Résultat, certains n'hésitent pas à en recouvrir tout leur toit, assurant ainsi 70% de leur consommation en électricité. "Si j'avais un toit plus grand, j'en mettrais encore plus", insiste par exemple un habitant de Crécy-la-Chapelle, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Il faut dire que les siens lui ont coûté 99 euros pièce.

Le premier producteur reste la Chine. Donc, elle fixe le rythme de la baisse ou de l'augmentation. Thierry Hourquet, président de l'entreprise Axdis

Une installation à prix cassé vendue par Marie Juyaux, directrice générale d'Oscaro Power. C'est assumé, ses produits viennent de Chine. Le pays en a produit beaucoup plus que nécessaire. "Il y a beaucoup de stock en Europe de panneaux photovoltaïques et donc aujourd'hui, il faut liquider ce stock pour pouvoir faire de la place pour recevoir les nouveaux panneaux qui sont en train d'arriver", explique-t-elle. Dans les entrepôts européens, il y en a plus de 200 millions à écouler. Un déstockage à grande échelle.

De son côté, l'entreprise Axdis au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) distribue des produits fabriqués en Europe, mais aussi en Chine. Et c'est bel et bien l'Asie qui bouleverse le marché. "Le premier producteur reste la Chine, bien sûr. Donc, elle fixe le rythme de la baisse ou de l'augmentation", avance son président, Thierry Hourquet. Selon les industriels, les tarifs des panneaux européens ont baissé de 25 %.

Depuis le début de l'année, Jérôme Mouterde, co-fondateur et président de Dualsun à Marseille, a même dû aller jusqu'à moins 40%. Il n'a presque plus aucun bénéfice depuis. Sa crainte : que les stocks chinois mènent les entreprises comme la sienne à la faillite. "C'est quelque chose qu'on vit depuis maintenant six mois et qui met en danger vraiment l'ensemble des fabricants de panneaux solaires en France et en Europe plus généralement", s'inquiète-t-il.

Certains fabricants ont déjà mis la clé sous la porte, face à la concurrence. Pour survivre, Jérôme Mouterde propose lui quelques produits qui n'existent pas encore en Chine. Actuellement, le géant asiatique fournit huit panneaux sur dix dans le monde.