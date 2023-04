VIDÉO - Passoires thermiques : l'audit énergétique devient obligatoire

Les copropriétés et les locations sont donc épargnées par cette mesure, qui devrait tout de même concerner 150.000 ventes par an, ce qui aura forcément des conséquences sur le marché immobilier. "Les acheteurs seront en situation favorable, puisqu'ils pourront négocier et acheter moins cher", prédit ainsi Aurore Pannetier, gérante d'une agence immobilière, "et on le ressent déjà, puisque le marché est en train de se gripper sérieusement". Cet audit peut également être réclamé par certaines banques, et ainsi peser sur l’octroi d’un crédit.