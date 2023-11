VIDÉO - Petits prix, meilleures recettes et inflation... Comment les marques de distributeurs se sont imposées dans les caddies

Dans les rayons des supermarchés, le face-à-face est de plus en plus disputé : à côté des grandes marques s'affichent leurs copies quasi conformes et moins chères. Sur un paquet de biscuits de par exemple, un produit de distributeur affiche une quinzaine de centimes d'écart. Et ces marques ne cessent de conquérir de nouveaux clients. "La plupart du temps, c'est la même chose que les grandes marques. Il n'y a pas beaucoup de différence, à part le prix", constate une consommatrice, interrogée en pleines courses dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

Pourtant, ces produits fabriqués par les enseignes ont longtemps été mal perçus par les acheteurs. Mais après 50 ans d'existence, ils remportent maintenant un franc succès, au point que les distributeurs investissent désormais massivement la publicité, des affiches aux spots télévisés. Aujourd'hui, ces marques représentent un produit sur trois vendus en supermarché, un essor qu'elles doivent à plusieurs stratégies déployées au fil du temps.