VIDÉO - Gaspiller de l'électricité ou payer 3 millions d'euros : le dilemme "aberrant" du verrier Arc

"C’est inadmissible !" Le fabricant de verre Arc international, spécialiste des arts de la table, emploie 5000 personnes. Il y a quelque temps, l’entreprise basée à Arques, dans le Pas-de-Calais, signe avec un fournisseur d’électricité un contrat pour avoir des prix plus intéressants, mais en s'engageant à une production déterminée de kilowattheures. Sauf que la production baisse en avril dernier. Il est alors décidé de fermer un four. Et le contrat n’est plus respecté.