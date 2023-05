Projet de loi sur le partage de la valeur : quels salariés vont gagner plus ?

Le patron des 20 salariés à Mérignac est pour cette redistribution, mais il aurait largement préféré qu'on baisse les charges sur les salaires, pour lui permettre d'augmenter ses employés. "Le quotidien du travailleur, c'est tous les jours, c'est chaque fin de mois", souligne Michel Marcenat. Il plaide pour une "revalorisation des salaires en priorité. Et ensuite la participation, là je suis d'accord. Mais cette participation, il faut l'encadrer, et si on peut l'externaliser, parce que le chef d'entreprise ne peut pas tout faire". Lui qui a du mal à recruter dans son secteur espère que cela permettra de fidéliser ses employés. C'est l'autre avantage de ces dispositifs. "Ça permet d'avoir une association des salariés aux résultats de l'entreprise, donc ça peut participer à la motivation", souligne Nathalie Janson, économiste et enseignante à Neoma Business School.