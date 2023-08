VIDÉO - Budget 2024 : santé, transports, alcool... ces taxes qui risquent d'augmenter

Une éventuelle taxe supplémentaire sur les concessionnaires d'autoroutes pourrait être présentée dans le cadre du budget 2024, mais elle n'aura "aucun impact" sur les péages, a assuré lundi le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. "Il y a une discussion sur la taxation des sociétés d'autoroute" pour financer la transition écologique et notamment les investissements dans l'infrastructure ferroviaire, a expliqué sur franceinfo le ministre, qui s'était par le passé dit favorable à une telle mesure. Dans tous les cas, cependant, "les péages sont prévus par des contrats de long terme" entre les sociétés et l'État et "s'il y a une taxe, ça n'a aucun impact sur les péages" et permettra de "préserver le pouvoir d'achat" des automobilistes, a-t-il détaillé.

Clément Beaune a également confirmé des "discussions" similaires concernant une taxe supplémentaire sur les billets d'avion. Cette mesure pourrait également figurer dans le budget 2024, qui sera "consacré à la réduction de la dette et du déficit, à une politique d'emploi et de croissance et à la transition écologique", selon le ministre. "L'idée, c'est de surtout taxer les billets en première classe ou en business, pour l'opinion, c'est plus acceptable", affirme de son côté un conseiller ministériel à TF1.

Autre piste dessinée : l’extension du malus sur les voitures lourdes dès 2024. Le ministre délégué chargé des Transports l'avait déjà évoqué fin juin lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI : "À partir de 1,8 tonne", les voitures neuves thermiques subissent une taxe, dont le seuil d’application "va être abaissé progressivement et sans doute dès le projet de loi de finances pour 2024". En somme, réduire le poids des voitures dans un souci écologique. Cette initiative vise à étendre la taxe actuellement appliquée aux voitures neuves thermiques pesant plus de 1,8 tonne à l’achat. Plus un véhicule est lourd, plus il contient de matériaux et plus il consomme d’énergie pour se déplacer, ce qui augmente ses émissions de CO2 et donc le réchauffement de la planète. Cette décision s’inscrit logiquement dans la deuxième phase du plan gouvernemental de sobriété énergétique, présenté le 20 juin.